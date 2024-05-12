Для спасения мужчины из-под завалов в Белгороде пришлось пробивать стену | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:52 Для спасения мужчины из-под завалов в Белгороде пришлось пробивать стену МЧС: мужчину вытащили из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде РИА «Новости»

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Спасатели вытащили человека, которого завалило после обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода. Во время операции по спасению связь с ним поддерживали несколько часов, сообщила пресс-служба МЧС.

Пострадавшего извлекли из-под завалов и передали врачам. Для спасения мужчины специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о двух погибших при обрушении. Их тела нашли на месте обрушившегося подъезда. Под обломами могут еще оставаться люди. Спасатели продолжат разборы завалов вечером и ночью.

Сейчас личности погибших устанавливают. На месте происшествия работают сотрудники СК. По последним данным, из-под завалов спасли 16 человек.