Для спасения мужчины из-под завалов в Белгороде пришлось пробивать стену | 360°

12 мая 2024, 17:52
Для спасения мужчины из-под завалов в Белгороде пришлось пробивать стену
МЧС: мужчину вытащили из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде
Спасатели вытащили человека, которого завалило после обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода. Во время операции по спасению связь с ним поддерживали несколько часов, сообщила пресс-служба МЧС.
Пострадавшего извлекли из-под завалов и передали врачам. Для спасения мужчины специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о двух погибших при обрушении. Их тела нашли на месте обрушившегося подъезда. Под обломами могут еще оставаться люди. Спасатели продолжат разборы завалов вечером и ночью.
Сейчас личности погибших устанавливают. На месте происшествия работают сотрудники СК. По последним данным, из-под завалов спасли 16 человек.
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