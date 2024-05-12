Путину доложили о частичном обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ | 360°

Важное 12 мая 2024, 17:32 Путину доложили о частичном обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладков о частичном обрушении жилого дома в Белгороде после атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Даны все необходимые поручения», — сказал представитель Кремля, слова которого привело РИА «Новости».

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ВСУ в воскресенье, 12 мая, обстреляли жилые кварталы Белгорода. В результате падения обломков украинской ракеты произошло обрушение подъезда высотки на улице Щорса.

Постоянное представительство России в ОБСЕ заявило, что при ударе украинские военные использовали поставленное странами НАТО оружие. Дипломаты призвали мировое сообщество осудить террористическую атаку.

С аналогичным обращением к мировому сообществу выступила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.