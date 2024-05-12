Пострадавшего при атаке на Белгород младенца доставят в Москву | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 18:01 Пострадавшего при атаке на Белгород младенца доставят в Москву Гладков: пострадавшего младенца доставят из Белгорода в Москву РИА «Новости»

Читать 360 в

Полуторамесячного младенца, пострадавшего при атаке ВСУ на Белгород 12 мая, доставят в Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей», — написал он.

Реклама

У младенца выявили баротравму, закрытую черепно-мозговую травму и термический ожог лица и шеи. Сейчас его готовят транспортировать в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Сопровождать ребенка будет реаниматолог.

Также пострадал 16-летний подросток. Ему диагностировали баротравму, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

«Он госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы», — уточнил Гладков.

Еще 11 пострадавших с различными травмами находятся в медучреждениях Белгорода. Шесть человек уже получили необходимую помощь, их направили домой на амбулаторное лечение.

«Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко», — заключил глава области.

Днем 12 мая в результате удара ВСУ на улице Щорса обрушился подъезд жилого дома. Также повреждения получили другие здания в городе. Известно, что по городу стреляли из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Об обрушении в многоэтажке доложили президенту Владимиру Путину.