Пункты временного размещения развернули в Белгороде для жителей поврежденного дома | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:23 Пункты временного размещения развернули в Белгороде для жителей поврежденного дома РИА «Новости»

Читать 360 в

Власти Белгородской области развернули пункты временного размещения для жителей частично разрушенного украинской ракетой дома в Белгороде. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе по тревоге подняли участников территориальной самообороны, краны-манипуляторы, бульдозеры, экскаваторы, тяжелую технику. Управляющие компании проводят поквартирный обход, началась эвакуация людей в пункты временного размещения», — добавил он.

Реклама

Гладков отметил, что силовики оцепили территорию, поскольку важно сохранить здоровье людей в случае повторного обрушения или обстрелов.

«Началось проведение экспертизы по техническому состоянию объекта на предмет его жизнеспособности под руководством областного министерства строительства. Дополнительная помощь на месте в связи с опасностью работ не требуется», — подчеркнул глава региона.

Ранее Гладков отметил, что в результате ЧП погибших не обнаружили, пострадали 19 человек.