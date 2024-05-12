ООН выступила против атак на гражданскую инфраструктуру | 360°

Мир 12 мая 2024, 17:59 ООН выступила против атак на гражданскую инфраструктуру Замгенсека ООН Хак: мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру РИА «Новости»

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В ООН выступили против любых атак на гражданскую инфраструктуру. Такую позицию ТАСС высказал заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Таким образом он ответил на вопрос об атаке украинских националистов на жилой многоэтажный дом в Белгороде.

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«Мы против атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Хак.

Ранее в воскресенье, 12 мая, украинские боевики совершили ракетный удар по Белгороду. ВСУ применили два реактивных снаряда «Ольха», четыре снаряда чешской реактивной системы залпового огня Vampire и шесть ракет «Точка-У».

Силы ПВО сбили все ракеты, но фрагменты одной из них рухнули на жилой дом по улице Щорса и полностью обрушили подъезд. В результате ЧП пострадали 20 человек, погибли двое.

Представительство России в ОБСЕ призвало организацию осудить преступление украинских военных.