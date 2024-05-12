Попавшие под второе обрушение дома Белгорода спасатели получили переломы | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 15:56 Попавшие под второе обрушение дома Белгорода спасатели получили переломы ТАСС: переломы выявили у 3 спасателей после второго обрушения дома в Белгороде РИА «Новости»

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Врачи белгородской больницы диагностировали переломы у трех спасателей, попавших под повторное обрушение в частично разрушенном доме Белгорода. Об этом со ссылкой на представителей медицинских служб сообщил ТАСС.

О травмировании своих сотрудников сообщил областной главк МЧС. В ведомстве пояснили, что специалисты разбирали завалы на месте рухнувшего подъезда, когда на них упала часть чердачного этажа.

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Всего в ходе разбора разрушенных квартир спасатели нашли и вытащили 16 человек. Позже удалось найти еще одного выжившего.

По данным городских властей, всего в доме повреждения получили 40 квартир. Оставшихся жильцов других подъездов эвакуировали при помощи автовышки.

Обрушение в доме на улице Щорса в Белгороде произошло в воскресенье, 12 мая. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек, включая двух детей. Данные о погибших пока не поступали.