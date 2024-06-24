Теракт в святой день. Главное о стрельбе в Дагестане

В двух городах Дагестана — Махачкале и Дербенте — 23 июня раздались выстрелы. Боевики напали на полицейских, обстреляли церкви и синагогу. Произошедшее уже назвали терактом, известно минимум о девяти погибших, а террористов ликвидировали. Что происходит в республике к этому часу — в материале 360.ru.

Первые данные о стрельбе возле православной церкви в Дербенте поступили около 19:00 по московскому времени. Храм подожгли. Всех полицейских города подняли по тревоге и объявили план «Перехват». Начался пожар и в синагоге, которую тоже обстреляли из автоматического оружия. «По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — отметили в пресс-службе МВД.

Угоняли автомобили и стреляли по полицейским Подозреваемые скрылись на белом Volkswagen Polo. Правоохранители составили на машину ориентировку и объявили ее в розыск. Практически одновременно с этим на улице Ермошкина в Махачкале обстреляли пост ДПС. В МВД отмечали, что боевики убили одного правоохранителя, а шестерых сотрудников полиции ранили.

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По данным 360.ru, злоумышленники угнали в столице Дагестана автомобиль: вооруженный автоматом мужчина вышел на проезжую часть и выстрелом в воздух заставил остановиться черную машину. Водителя из салона вытащили силой.

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Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале сообщил о создании в республике оперативного штаба для принятия решений после стрельбы. Он подчеркивал, что все службы действуют в соответствии с инструкцией.

«Объявлен план „Перехват“. Личности нападавших устанавливаются. <…> Все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики», — подчеркнул он. Меликов объяснил, что устроившие нападения в первую очередь рассчитывали на панику и страх, и заявил, что от дагестанцев боевики такого не дождутся.

Фото: Телеканал «360»

В республики ввели режим контртеррористической операции. В СК по Дагестану сообщили, что возбудили уголовные дела о теракте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. Пресс-служба СК по Дагестану

Правоохранительные органы и профильные службы перевели в особый режим несения службы. На улицы Дербента вывели тяжелую бронетехнику. Боевиков заблокировали в одном из зданий возле ресторана «Хаял», а спецслужбы начали готовиться к штурму.

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В Махачкале боестолкновения шли на улице Магомедгаджиева и Магомедтаригова. На Орджоникидзе подожгли патрульный автомобиль ППС. «Выезды из Махачкалы перекрыты. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», — отмечали в республиканском главке МВД. По информации Telegram-канала Mash, в столице Дагестана в церкви захватили заложников, но эти данные в МВД опровергли. «Ни о каких заложниках речи нет! Девятнадцать человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности», — заявила полиция, добавив, что люди в безопасности.

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Как уничтожали террористов и кто они такие О ликвидации первых двух боевиков, причастных к нападениям в Дербенте и Махачкале, в МВД заявили около 20:00. Еще четырех нейтрализовали через два часа — к 22:00. «Двое боевиков ликвидированы», — сообщили в НАК через час, назвав активную фазу контртеррористической операции в Дербенте завершенной.

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По информации источника РБК, участники нападений в Дагестане — приверженцы международной террористической организации. На это, по его словам, указывают в том числе их действия, выкрики и внешний вид. Кроме того, у боевиков была минимум одна винтовка иностранного производства.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя теракты, подчеркнул, что их целью стало раскачивание Северного Кавказа изнутри. Преступники, по его словам, хотели разжечь межрелигиозное противостояние, но просчитались.

Сегодня российское общество четко понимает, насколько важна консолидация. Осознает, что подобные бесчеловечные акты — явная провокация. Сергей Меняйло глава Северной Осетии

С ним согласилась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая напомнила, что атаку на Дагестан устроили в День Святой Троицы. «Цель террористов очевидна — запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь», — написала она в Telegram-канале. Депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев отмечал, что за произошедшим могут стоять спецслужбы Украины и НАТО.

Фото: Телеканал «360»

Жертвы и пострадавшие при терактах в Дагестане Окончательных данных по погибшим и получившим ранения во время терактов в Махачкале и Дербенте пока нет. В Республиканскую клиническую больницу Махачкалы, по данным на 23:06, доставили 16 человек. Среди них — 13 полицейских и трое гражданских. В МВД сведения о погибших обновляли давно, заявив о шести убитых сотрудниках полиции. В Муфтияте республики заявляли, что жертвами боевиков стали девять человек: семь правоохранителей, один священник и один гражданский.

Фото: Телеканал «360»

Известно, что в Дербенте тяжело ранили полицейского из Дагестанских Огней, который прибыл на помощь коллегам. Он не выжил. В Махачкале, по информации ТАСС, погиб сотрудник Росгвардии.

Убитый в Дербенте пожилой священник — протоиерей Николай Котельников — служил у алтаря более 40 лет. «Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания», — отмечал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда.