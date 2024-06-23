Украинский след увидели в совершенных в Дагестане нападениях

Надения со стрельбой в Дагестане совершили с подачи спецслужб Украины и стран НАТО. Об этом в эфире «Россия 24» заявил депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев.

«За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО. <...> Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (противнику — прим. ред.), надо раскачать ситуацию внутри нашей страны», — сказал он.

Боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное число пострадавших сотрудников полиции уточняется.

В МВД Дагестана ранее заявили, что в Дербенте погиб один правоохранитель, еще один получил ранение. В Махачкале жертвой террористов стал один полицейский, шестеро ранены.

В Дагестане действует режим контртеррористической операции. Устроившие стрельбу в Махачкале и Дербенте разыскиваются.