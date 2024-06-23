Двух боевиков ликвидировали в Дагестане

МВД сообщило о ликвидации двух боевиков в Дагестане

Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», — подчеркнули в ведомстве.

О каком именно городе идет речь, в МВД не пояснили. Перестрелки вечером 23 июня произошли в Махачкале и в Дербенте.

Глава Общественного совета ФЕОР Борух Горин сообщил, что при нападении на синагогу в Дербенте погибли полицейский и охранник. Также известно, что преступники обстреляли православную церковь.

В Махачкале, по информации полиции, погиб один сотрудник правоохранительных органов, шестеро ранены.