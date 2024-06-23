Военная техника появилась на улицах Дагестана
Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Кадры из города появились в распоряжении 360.ru.
Военную технику заметили в Дербенте. Контртеррористическая операция в Дагестане продолжается. В больницы республики привозят пострадавших для оказания всей необходимой помощи.
Силовики заблокировали боевиков в Дербенте и начали подготовку к штурму. Террористы скрываются в одном из зданий возле ресторана «Хаял».
В воскресенье, 23 июня, в день празднования Святой Троицы, террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Нападавшие использовали иностранное оружие. После этого в Дербенте отменили все массовые мероприятия.
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