Военная техника появилась на улицах Дагестана

Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Кадры из города появились в распоряжении 360.ru.

Военную технику заметили в Дербенте. Контртеррористическая операция в Дагестане продолжается. В больницы республики привозят пострадавших для оказания всей необходимой помощи.

Силовики заблокировали боевиков в Дербенте и начали подготовку к штурму. Террористы скрываются в одном из зданий возле ресторана «Хаял».

В воскресенье, 23 июня, в день празднования Святой Троицы, террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Нападавшие использовали иностранное оружие. После этого в Дербенте отменили все массовые мероприятия.

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