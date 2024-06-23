Названо число раненых полицейских в Махачкале

МВД: 13 полицейских ранены в Махачкале в результате стрельбы

В результате перестрелок в Махачкале ранения получили 16 человек, из них — 12 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«16 человек доставили в РКБ Махачкалы. Ранены 13 полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется», — отметили в сообщении.

Вооруженные мужчины напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами боевиков стали православный священник, семь полицейских и охранник храма.

В республике продолжает действовать режим контртеррористической операции. По последним данным, правоохранители ликвидировали четырех боевиков в Махачкале.

По данным НАК, активная часть КТО завершилась в Дербенте. Но режим сохранили по всей республике. Силовики ликвидировали в Дербенте двух преступников.