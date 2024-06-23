В Дербенте тяжело ранило начальника отдела полиции

Полицейский из Дагестанских Огней получил тяжелое ранение в Дербенте и не выжил

Фото: Телеканал «360»

В Дербенте в ходе перестрелки с боевиками тяжелое ранение получил начальник отдела полиции города Дагестанские Огни. Мужчина прибыл на подмогу к коллегам, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«По имеющейся информации, тяжелое ранение получил прибывший на подмогу начальник отдела полиции ДагОгней», — уточнили в ведомстве.

Позже в МВД уточнили, что медики не смогли спасти мужчине жизнь.

«Он погиб, получив тяжелое ранение», — заявили в пресс-службе министерства.

В Дербенте боестолкновение полиции и боевиков продолжается.

Нападения в этом городе и Махачкале произошли в воскресенье, 23 июня. Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В республиканском СК возбудили уголовные дела о терактах. В Дагестане ввели правовой режим контртеррористической операции. На улицы вывели тяжелую военную технику.

Известно о девяти погибших. Данные не окончательные.

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