Четырех боевиков ликвидировали в Махачкале

МВД: в Махачкале ликвидировали устроивших стрельбу и нападения 4 боевиков

Силовики ликвидировали в Махачкале четырех боевиков из числа тех, кто устроил перестрелку и напал на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«По информации на данный момент, в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», — подчеркнули в ведомстве.

Зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале отметил, что на территории городской церкви закончилась перестрелка. Там уничтожили минимум одного нападавшего.

В столице Дагестана и Дербенте идет операция по задержанию устроивших нападения. В регионе ввели режим КТО. Кадры перестрелки от первого лица публиковал 360.ru.

Погибших, по последним данным, девять. Среди них — семь сотрудников правоохранительных органов, один священник и один гражданский. Пострадавших 25.