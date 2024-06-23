Боевики в Дагестане использовали иностранное оружие

Фото: Pxhere

Боевики, которые устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте, использовали иностранное оружие. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передал ТАСС.

«В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку», — указали в сообщении.

Кроме того, по информации источника, стрелки завладели оружием полицейских.

Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь возле православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Согласно предварительным данным, боевики в Махачкале взяли в заложники порядка 40 человек. Их закрыли в церкви в Кировском районе города. Официально эту информацию не подтвердили.

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