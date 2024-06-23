Неизвестные открыли стрельбу около православной церкви Дербента

Очевидцы сообщили о нападении на православную церковь в Дербенте

Группа неизвестных открыла стрельбу и устроила поджог православной церкви в Дербенте. Видео с места ЧП разместили в Telegram-канале «Мой Дербент». На кадрах видно, что здание охватил дым. По словам автора ролика, внутри здания храма находятся два человека с автоматами.

Baza уточнила, что силовики и пожарные приехали к церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина. Весь состав полиции подняли по тревоге. В городе объявили план «Перехват». В распоряжении 360.ru оказались фотографии из Дербента.

В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что около 18:00 неизвестные расстреляли из автоматов синагогу и церковь Дербента.

По предварительным данным, погиб один сотрудник полиции, еще один получил ранения. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявили в розыск.

Все обстоятельства о происшествии, а также о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняются.

В конце сентября прошлого года группа мужчин из дагестанского села Леваши устроили перестрелку. В больницу с ранениями попали два человека. По данным МВД республики, в беспорядках приняли участие 25 человек.