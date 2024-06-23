Режим КТО ввели в Дагестане после стрельбы

НАК: режим контртеррористической операции ввели в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Дагестане Продолжаются мероприятия по поиску стрелявших в Махачкале и Дербенте, об этом РИА «Новости» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Группа неизвестных лиц совершили нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС.  По предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

Сейчас в Дербенте и Махачкале работает оперативный штаб. В регионе объявили план «Перехват». Правоохранительные органы и профильные службы Махачкалы перевели в особый режим несения службы.

По последним данным, в ходе нападения на пункт ДПС в Махачкале погиб один полицейский. С ранениями госпитализировали шесть правоохранителей.

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