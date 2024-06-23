«Служил у алтаря более 40 лет». В РПЦ рассказали о погибшем в Дербенте священнике

Легойда: убитый в Дербенте священник служил более 40 лет

Священник Русской Православной Церкви, погибший при нападении террористов на церковь в Дагестане, служил у алтаря более 40 лет. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда в своем Telegram-канале .

«Из Махачкалы и Дербента поступают тяжелые новости. Нападения на православный храм и синагогу. Зверским образом убит пожилой священник Русской Православной Церкви — протоиерей Николай Котельников, служивший у алтаря Божия более 40 лет», — написал представитель РПЦ.

Легойда заявил о недопустимости нападений на служителей любой религии и призвал государство и общество сделать все возможное, чтобы исключить такие террористические акты в будущем.

В воскресенье, 23 июня, террористы напали на православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате теракта погибли несколько полицейских, а также священник и охранник храма. В Дагестане ввели план «перехват». Сообщается о ликвидации двух террористов.

По информации Telegram-канала Mash, в Махачкале неизвестные взяли в заложники около 40 человек. Людей закрыли в православном храме, вокруг него раздается стрельба. Официального подтверждения этой информации пока нет.