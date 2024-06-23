Обстрелявшие синагогу и церковь в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo

Преступники, которые вечером 23 июня обстреляли синагогу и православную церковь в Дербенте, скрылись на белом Volkswagen Polo. Известно, что у них есть автоматическое оружие. Нападавших ищут, на машину разослали ориентировку, сообщили в региональном МВД.

В ведомстве сообщили об одном погибшем полицейском. Еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

«Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — добавили в МВД.

Также появились данные о перестрелке в Махачкале.В городе объявили план «Перехват». Правоохранители устанавливают личности нападавших.

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