Уголовные дела возбудили после нападений в Дербенте и Махачкале

Следком возбудил уголовные дела после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства нападений и стрельбы в Дагестане. В Махачкале и Дербенте возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе республиканского СК.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка», — указали в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Вечером 23 июня неизвестные устроили перестрелку около православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo. В результате стрельбы погибли несколько сотрудников правоохранительных органов.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват». По последним данным, на улице Магомедгаджиева по-прежнему продолжается стрельба. Кадры перестрелки появились в распоряжении 360.ru.