Число погибших в Дагестане выросло до девяти

Фото: Телеканал «360»

Общее число погибших в ходе устроенных боевиками нападений в Дагестане составило девять человек. Среди них семь правоохранителей, один священник и один гражданский. Количество раненых составило 25 человек. Об этом заявили в Муфтияте республики.

«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители» — говорится в сообщении Telegram-канала религиозной организации.

Священнослужители выразили слова соболезнования родным и близким погибших и пообещали попросить у Господа, скорейшего исцеления всем раненным.

«Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!» — призвали участники муфтията.

Группа боевиков устроила нападения на храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня. В результате погиб служитель православной церкви.

Кроме того вооруженные мужчины устроили перестрелки с сотрудниками полиции на улицах городов республики.

По последним данным, во время действующей в регионе контртеррористической операции четверых боевиков ликвидировали. Правоохранители продолжили задержания.

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