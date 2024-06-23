Сегодня 21:46 Число погибших в Дагестане выросло до девяти Фото: Телеканал «360»
Общее число погибших в ходе устроенных боевиками нападений в Дагестане составило девять человек. Среди них семь правоохранителей, один священник и один гражданский. Количество раненых составило 25 человек. Об этом заявили в Муфтияте республики.
«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители» — говорится в
сообщении Telegram-канала религиозной организации.
Священнослужители выразили слова соболезнования родным и близким погибших и пообещали попросить у Господа, скорейшего исцеления всем раненным.
«Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!» — призвали участники муфтията.
Группа боевиков устроила нападения на храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня. В результате погиб служитель православной церкви.
Кроме того вооруженные мужчины устроили
перестрелки с сотрудниками полиции на улицах городов республики.
По последним данным, во время действующей в регионе контртеррористической операции
четверых боевиков ликвидировали. Правоохранители продолжили задержания.
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