Силовики Дагестана завершили активную фазу КТО в Дербенте

НАК: активную фазу контртеррористической операции завершили в Дербенте

Фото: РИА «Новости»

Дагестанские силовики в ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двух боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что активная часть КТО в городе завершилась. Но режим сохраняется по всей республике.

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. в ходе КТО ликвидировано двое бандитов», — заявили в ведомстве.

Общее количество ликвидированных боевиков выросло до шести. Ранее о четырех обезвреженных террористах в Махачкале сообщило МВД Дагестана.

В ходе нападения боевики сожгли в Дербенте синагогу и церковь. Кроме того, они устроили перестрелку с сотрудниками полиции в обоих городах.

По последним данным, жертвами атаки стали шесть правоохранителей, включая смертельно раненого в Дербенте начальника отдела полиции Дагестанский Огней, а также погибли священник православного храма и охранник церкви.

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