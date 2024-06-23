Силовики Дагестана завершили активную фазу КТО в Дербенте

Дагестанские силовики в ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двух боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве заявили, что активная часть КТО в городе завершилась. Но режим сохраняется по всей республике.

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. в ходе КТО ликвидировано двое бандитов», — заявили в ведомстве.

Общее количество ликвидированных боевиков выросло до шести. Ранее о четырех обезвреженных террористах в Махачкале сообщило МВД Дагестана.

В ходе нападения боевики сожгли в Дербенте синагогу и церковь. Кроме того, они устроили перестрелку с сотрудниками полиции в обоих городах.

По последним данным, жертвами атаки стали шесть правоохранителей, включая смертельно раненого в Дербенте начальника отдела полиции Дагестанский Огней, а также погибли священник православного храма и охранник церкви.