Оперативный штаб создали в Дагестане после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Глава Дагестана Меликов назвал попыткой дестабилизации стрельбу в городах

Фото: Телеканал «360»

Оперативный штаб создали в Дагестане для принятия решений после стрельбы в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что неизвестные пытались добиться дестабилизации общественной ситуации, но на их пути встали сотрудники полиции республики.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что в регионе объявили план «Перехват». Все силовики действуют по инструкции. Личности нападавших установят в ближайшее время.

Все необходимые решения примет созданный оперативный штаб,

«Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже», — пообещал глава региона.

По последним данным, в ходе нападения на пункт ДПС в Махачкале убит один полицейский. Ранения получили шесть правоохранителей. В Дербенте злоумышленники напали на церковь и синагогу. Оба здания они подожгли. В городе убит один сотрудник полиции.

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