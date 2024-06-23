Источник указал на приверженность нападавших в Дагестане к террористам

РБК: участники нападений в Дагестане имеют отношение к международным террористам

Боевики, которые совершили нападения в Махачкале и Дербенте, являются приверженцами международной террористической группировки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В республику, по его данным, в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — указал собеседник издания.

Источник также указал на уверенность силовиков в том, что стрельбу и нападения в Махачкале и Дербенте спланировали заранее. Они обратили внимание, что боевики напали на священника в большой православный праздник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее в Дагестане подлой провокацией. Он указал, что злоумышленники решили внести разлад между разными конфессиями.

По последним данным МВД, в республике погибли шесть полицейских, еще 12 получили ранения.