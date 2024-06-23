«Цель очевидна». Москалькова объяснила, почему террористы напали на Дагестан
Омбудсмен Москалькова: цель террористов в Дагестане — разобщить народы России
Террористы, устроившие атаку на Дагестан в день Святой Троицы, хотели посеять рознь между народами России. Об этом написала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
«Цель террористов очевидна — запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание», — заявила омбудсмен.
Москалькова осудила террористические акты в Дагестане, выразила соболезнования родным и близким погибших и пожалела скорейшего выздоровления пострадавшим.
В воскресенье вечером вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы убили несколько полицейских, священника и охранника храма.
МВД республики сообщило о ликвидации четырех боевиков. По данным правоохранительных органов, в нападении принимали участие сыновья г лавы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника задержали, сейчас его допрашивает полиция.