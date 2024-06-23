Теракты в Дагестане назвали срежиссированными извне

Меняйло: теракты в Дагестане срежиссировали извне

Фото: Телеканал «360»

Теракт, произошедший вечером 23 июня в Дагестане, срежиссирован извне. Такое мнение в Telegram-канале выразил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Террористическая атака имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», — написал он.

По его мнению, россияне прекрасно понимают, что в нынешних условиях консолидация общества крайне необходима. Жители всей страны, указал он, знают, что подобные теракты являются провокацией.

Из-за случившегося в Дагестане всех сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы. Охрану общественных мест, ТЦ и соцучреждений повысили.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

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