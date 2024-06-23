Силовики начали готовиться к штурму в Дербенте
Силовикам удалось заблокировать боевиков в Дербенте. Они начали подготовку к штурму, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах республики.
Боевики, которые устроили стрельбу, по данным источника, укрылись в одном из зданий возле ресторана «Хаял». Туда уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.
«Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков», — указали в сообщении.
Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте. С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.
В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».
Нападавшие использовали иностранное оружие. Кроме того, боевикам удалось завладеть снаряжением полицейских.