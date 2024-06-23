Сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале в результате нападения террористов

Боец Росгвардии погиб в Махачкале в результате нападения вооруженных террористов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В воскресенье, 23 июня, террористы напали на две церкви, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате погибли сотрудники полиции, священник и охранник храма.

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции и план «Перехват». Полицейские сообщили о ликвидации двух нападавших. Поиски остальных продолжаются.

В правоохранительных органах сообщили, что при нападении боевики использовали иностранное оружие, в том числе, как минимум одну штурмовую винтовку. Также они завладели оружием убитых полицейских.

Сейчас в Махачкале возле православного храма в Кировском районе города продолжается бой с террористами. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов призвал жителей города воздержаться от поездок и, по возможности, оставаться дома.