Сотрудник Росгвардии погиб в Махачкале в результате нападения террористов

Фото: РИА «Новости»

Боец Росгвардии погиб в Махачкале в результате нападения вооруженных террористов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В воскресенье, 23 июня, террористы напали на две церкви, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате погибли сотрудники полиции, священник и охранник храма.

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции и план «Перехват». Полицейские сообщили о ликвидации двух нападавших. Поиски остальных продолжаются.

В правоохранительных органах сообщили, что при нападении боевики использовали иностранное оружие, в том числе, как минимум одну штурмовую винтовку. Также они завладели оружием убитых полицейских.

Сейчас в Махачкале возле православного храма в Кировском районе города продолжается бой с террористами. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов призвал жителей города воздержаться от поездок и, по возможности, оставаться дома.

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте