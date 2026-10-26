Перемирие в Алешках и наступление на Запорожье. Что произошло в зоне СВО за неделю

Российские войска в Запорожской области освободили пять населенных пунктов на пути к Орехову, в украинском тылу поражены заводы и склады ВСУ. Идет подготовка к гуманитарной операции в Херсонской области и новым трехсторонним переговорам в Абу-Даби. Главные события в зоне СВО за неделю с 19 по 25 октября — в материале 360.ru.

Ситуация в зоне СВО Войска продвинулись в Запорожской области. Группировки войск «Днепр» и «Восток» освободили Мировку, Червоный Яр, Юльевку, Тимошевку и Омельник. По информации российских военкоров, их взятие стало очередным шагом к освобождению Орехова — главного укрепрайона ВСУ в Запорожской области. Войска расширяют зону контроля и прикрывают фланги.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Гремели взрывы в районе Запорожья, которое является стратегически важным логистическим узлом на юге страны. Войска поразили вантовый мост. Он связывает правый берег через Хортицу с левобережьем, откуда дороги уходят к Орехову и Степногорску. Массированные атаки на Украине С 17 по 23 октября ВС России нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Они пришлись на сухогрузы и контейнеровозы, следовавшие в порты «Одесса», «Килия», «Рени» и «Черноморск». В последнем беспилотники поразили цех по производству безэкипажных катеров. Стоянку БЭК и пункты временной дислокации операторов настигли в порту «Вилково».

Фото: РИА «Новости»

Продолжались атаки на объекты энергетики. В Житомире поразили электроподстанцию ПС-330 «Житомирская», в Полтаве — ПС-330 «Нивки». В Харькове российские беспилотники настигли логистический центр «Эпицентр», терминал «Васищево» и распределительный центр, на котором хранились военные грузы. В Ровно и Дубно повреждены логистические центры «Эпицентр-К». Транспортно-логистический центр инженерной компании Aviation New Technologies поразили в Чернигове. В нем хранились беспилотники, комплектующие и другие грузы военного назначения. В Хмельницком атаковали логистический центр «Гранд импорт», в Ковеле Волынской области — транспортно-логистический центр «Виндор Транс Сервис».

Фото: РИА «Новости»

На территории Полтавской области под прицелом оказалось вагонное депо «Полтава», которое использовалось для хранения и ремонта военной техники. В столице региона пострадал склад. Удары по Киеву Левобережная половина Киева 22 октября осталась без света. Именно в этот день Минобороны России сообщило об атаке на электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Киевской области. В течение недели российские силы поразили в столице Украины несколько промышленных объектов. Среди них сборочное предприятие авиационной промышленности ГП «Антонов», задействованное в производстве крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и компания «Химволокно». Пострадали также складской комплекс «Хладокомбинат № 3», логистический узел «Файер Пойнт», Южный мост, локомотивное депо.

Фото: РИА «Новости»

Поврежден центр обработки данных «Дата групп». Пресс-служба компании объявила в соцсетях, что его восстановление и последующая работа невозможны. В Ирпене Киевской области пострадал завод «Планета пластик». Его полимерные материалы использовались в военной промышленности. Гуманитарное перемирие в Алешках При американском посредничестве в Алешках объявлено прекращение огня. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные начнут соблюдать режим тишины с 04:00 27 октября.

Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области. Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России

Город долгое время находился в состоянии транспортной блокады. ВСУ дистанционно минировали дороги, мешая подвезти провизию либо эвакуироваться. По оценкам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, там могут оставаться около тысячи гражданских. За последний год из Алешек выехали три тысячи человек. Дежурные силы ПВО: удары по регионам России, закрытие аэропортов в Москве Система ПВО продолжала отражать атаки украинских беспилотников. Максимальное количество летательных аппаратов сбили над Россией в ночь на 22 октября — 808 БПЛА.

Фото: РИА «Новости»

Из них 630 летели на Московский регион. Пострадали два человека в Троицком административном округе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за сплоченность на фоне атак. В остальные дни беспилотники сбивали над Тульской, Воронежской, Ростовской, Липецкой областями и другими регионами. В Омске после атаки загорелся логистический центр Ozon, в Брянской области при налете дрона погиб машинист поезда. В Орле повреждены окна домов и автомобили. Горело предприятие в Тамбовской области.

Видео: Международный аэропорт Шереметьево / Telegram

План «Ковер» вводили над воздушным пространством Москвы 23 октября. Дважды за день все четыре аэропорта столичного авиаузла приостанавливали работу. В Шереметьево объявлялась эвакуация. ВСУ нарушили условия использования Starlink Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал жалобы украинской стороны на ограничение скорости Starlink. Он напомнил, что эта система принадлежит коммерческой компании и должна использоваться только для гражданских и оборонительных целях, а не наступательных операциях. Украина нарушила условия предоставления услуг Starlink, применив систему для ударов дронами, в результате которых погибли люди. Поэтому компания «закрыла лазейку», как сказал Маск.

Объясняю для дураков, [президент Украины Владимир] Зеленский сам разместил пост об использовании Starlink для нанесения ударов беспилотниками, что всегда противоречило условиям предоставления услуг. Илон Маск Бизнесмен

Украинское руководство потребовало от США восстановить доступ к Starshield, военному аналогу Starlink. Эта система находится под контролем правительства, ее заказчиком и оператором является Пентагон. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Белый дом запретил ВСУ использовать систему для ударов в российском тылу. Обмен пленными Россия и Украина провели обмен военнопленными. На родину вернулись по 270 бойцов с каждой стороны.

Видео: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова / Telegram

«Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев», — рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Освобожденные российские военнослужащие сначала прибыли в Белоруссию. После оказания психологической и медицинской помощи их переправят в Россию. Дата трехсторонних переговоров по Украине В Россию приезжал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Фото: РИА «Новости»

«Мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени», — сказал российский лидер. Возможное место и время трехсторонней встречи назвал помощник президента России Юрий Ушаков. Предположительно делегации могут пригласить в Абу-Даби в середине ноября. Кто представит российскую сторону, решит президент.