Президент США Дональд Трамп рассердился на украинсколго коллегу Владимира Зеленского и ждет от киевского режима прекращения ударов по НПЗ в России. Об этом сообщил портал Axios .

Американский лидер считает, что из-за украинских атак растет стоимость топлива в Соединенных Штатах, заявил источник портала из числа сотрудников Белого дома.

Трамп рассержен из-за того, что Зеленский воспринимает поддержку Украины со стороны США как нечто должное.

Советник американского лидера, политический консультант Алекс Брусевиц ранее призвал открыть глаза на суть президента Украины. По его словам, атаки ВСУ на российские НПЗ вредят и главе Белого дома, и народу США.