Более 340 рейсов задержали в Москве. Обстановка в аэропортах после ограничений

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Украинские беспилотники 23 октября вновь пытались атаковать Москву. Работа столичных аэропортов остановилась, десятки рейсов перенаправили в другие регионы. Об обстановке в московском авиаузле — в материале 360.ru.

Росавиация ограничила работу столичных аэропортов В течение дня силы ПВО обезвредили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Атаки велись с утра до самого вечера. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево закрывались дважды. В остальное время прием и отправка рейсов происходила по согласованию с компетентными органами.

Фото: Выход для пассажиров, прибывших международными рейсами в аэропорту Шереметьево / Медиасток.рф

Летевшие в Москву самолеты уходили на запасные аэродромы. Аэропорт Пулково принял 29 рейсов. Из-за ограничений задержались 25 вылетов из Санкт-Петербурга в столицу и отменились 30. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 13 самолетов, направлявшихся в Москву. В этот день он и сам закрывался из-за плана «Ковер». Обстановка в аэропорту Внуково Первое закрытие произошло около 14:00, второе — через 3,5 часа. Администрация призвала пассажиров быть готовыми к длительному ожиданию.

Фото: Международный аэропорт Внуково / Telegram

По состоянию на 20:00 Внуково удалось принять и отправить 191 рейс. Пресс-служба аэропорта сообщила, что семь самолетов, ушедших на запасные аэродромы, уже сели, ожидалось прибытие остальных. Ограничение полетов в Домодедове и Жуковском Аэропорт Домодедово заработал в полную силу ближе к 18:00. До этого он так же, как другие хабы, дважды прекращал принимать и отправлять воздушные суда. Среди остановленных на полпути самолетов, летевших в Домодедово, оказался Airbus А-380 из Дубая. Крупнейшему в мире пассажирскому лайнеру пришлось несколько часов кружить над Пензенской областью, прежде чем сесть в пункте назначения.

Фото: Аэропорт Домодедово / Telegram

Из Жуковского, по данным онлайн-табло, за день отправились девять рейсов в Худжанд, Душанбе, Екатеринбург, Фергану, Калининград, Батуми и Тель-Авив. Вылеты в Ташкент и Тбилиси задержались. Утренний рейс из Кыргызстана отменили. Самолеты из Батуми, Ферганы и Душанбе задержали на несколько часов. Эвакуация в Шереметьеве Кардинально отличалась обстановка в Шереметьеве. В течение двух часов в аэропорту помимо плана «Ковер» объявлялась воздушная опасность из-за угрозы атаки БПЛА. Пассажиров, в том числе успевших сесть на борт, эвакуировали в закрытые зоны терминалов, вход в стерильную зону запретили.

Видео: Международный аэропорт Шереметьево / Telegram

Днем, по данным онлайн-табло, задерживались 45 рейсов, отменился 51. Очереди на вылет ждали пассажиры, купившие билеты в Уфу, Красноярск, Омск, Минск, Бангкок, Бишкек, Мале и другие города. После снятия ограничений службы аэропорта и авиакомпании перешли на усиленный режим работы для равномерного распределения потоков пассажиров. Рейсы выполнялись по скорректированному графику. Права пассажиров при задержке рейса После первой волны ограничений в четырех аэропортах московского авиаузла задержали или отменили около 220 рейсов, к концу дня их количество превысило 340.

Фото: Служба авиационной безопасности аэропорта «Домодедово» / Медиасток.рф

Сильнее всего сбилось расписание в Шереметьеве, где отложили либо отменили 170 рейсов. Во Внукове корректировки затронули 118 рейсов, в Домодедове — 54, в Жуковском — один. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин посоветовал узнавать о статусе своего рейса в онлайн-сервисах авиакомпаний и следить за уведомлениями. Пассажиры задержанных рейсов, по его словам, могут перебронировать или вернуть билет.

Если рейс отменен, не нужно ехать в аэропорт. При переносе вылета перед поездкой важно уточнить актуальный статус и время отправления нового рейса у туроператора или турагента. Дмитрий Горин Вице-президент Российского союза туриндустрии

По правилам авиакомпании в таких случаях должны предоставить напитки, питания и временное проживание. Горин сообщил, что туроператоры в случае необходимости корректируют полетные программы. Минтранс и Росавиация взяли на контроль ситуацию с отменой рейсов. За соблюдением прав пассажиров следит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.