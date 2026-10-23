Российские военные объявили режим тишины у Алешек с утра вторника

Российские военные ввели режим тишины на херсонском направлении у Алешек с 04:00 27 октября. Об этом заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, сообщило Минобороны .

По его словам, огонь прекратили в связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта. Дату и время окончания действия режима Герасимов не назвал.

«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области», — добавил начальник Генштаба.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что жители смогут беспрепятственно покинуть город. Однако точные сроки эвакуации пока неизвестны.

Согласно заявлению Белого дома, договоренностям содействовала первая леди США Мелания Трамп.