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    Минобороны показало удар «Гераней» по мосту в районе Запорожья

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, удар нанесли с помощью беспилотников «Герань». Его выполнили специалисты войск беспилотных систем.

    «Демонтаж вражеской переправы. Специалисты войск БПС поразили вантовый мост в районе Запорожья», — подчеркнули в министерстве.

    Минобороны опубликовало кадры поражения моста. На видео запечатлены взрывы в режиме реального времени.

    Ранее силовое ведомство поделилось кадрами штурма населенного пункта Сергеевка в Донецкой Народной Республике. На видео военные раскрыли подробности операции.

    Также в Минобороны заявили, что военнослужащие подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. По данным ведомства, российские бойцы уничтожили до 40 украинских военных и 19 автомобилей.

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