Минобороны показало удар «Гераней» по мосту в районе Запорожья
Российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, удар нанесли с помощью беспилотников «Герань». Его выполнили специалисты войск беспилотных систем.
«Демонтаж вражеской переправы. Специалисты войск БПС поразили вантовый мост в районе Запорожья», — подчеркнули в министерстве.
Минобороны опубликовало кадры поражения моста. На видео запечатлены взрывы в режиме реального времени.
Ранее силовое ведомство поделилось кадрами штурма населенного пункта Сергеевка в Донецкой Народной Республике. На видео военные раскрыли подробности операции.
Также в Минобороны заявили, что военнослужащие подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. По данным ведомства, российские бойцы уничтожили до 40 украинских военных и 19 автомобилей.