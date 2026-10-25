Минобороны показало удар «Гераней» по мосту в районе Запорожья

Российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, удар нанесли с помощью беспилотников «Герань». Его выполнили специалисты войск беспилотных систем.

«Демонтаж вражеской переправы. Специалисты войск БПС поразили вантовый мост в районе Запорожья», — подчеркнули в министерстве.

Минобороны опубликовало кадры поражения моста. На видео запечатлены взрывы в режиме реального времени.

Ранее силовое ведомство поделилось кадрами штурма населенного пункта Сергеевка в Донецкой Народной Республике. На видео военные раскрыли подробности операции.

Также в Минобороны заявили, что военнослужащие подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. По данным ведомства, российские бойцы уничтожили до 40 украинских военных и 19 автомобилей.