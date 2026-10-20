После атаки беспилотников загорелось предприятие в Тамбовской области

На одном из предприятий Тамбовской области после налета беспилотников ВСУ начался пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов .

«В результате террористической атаки БПЛА неонацистского киевского режима произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа», — написал глава региона.

По его словам, никто не пострадал. К тушению огня привлекли все необходимые силы и средства.

За минувшую ночь над областью ликвидировали четыре украинских БПЛА, три из них — на счету мобильных огневых групп БАРС «Тамбов», добавил Первышов.

Ранее в результате налета беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург возникли пожары в домах и на нефтяном терминале.