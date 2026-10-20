После атаки беспилотников загорелось предприятие в Тамбовской области
На одном из предприятий Тамбовской области после налета беспилотников ВСУ начался пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
«В результате террористической атаки БПЛА неонацистского киевского режима произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа», — написал глава региона.
По его словам, никто не пострадал. К тушению огня привлекли все необходимые силы и средства.
За минувшую ночь над областью ликвидировали четыре украинских БПЛА, три из них — на счету мобильных огневых групп БАРС «Тамбов», добавил Первышов.
Ранее в результате налета беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург возникли пожары в домах и на нефтяном терминале.
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