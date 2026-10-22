Силы ПВО сбили 808 украинских беспилотников над Россией за ночь

За минувшую ночь средства ПВО ликвидировали 808 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбивали с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября по московскому времени. Противник пытался атаковать дронами Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую и Курскую области.

Также беспилотники уничтожили над акваторией Черного моря, над Липецкой, Ленинградской, Орловской и Ростовской областями, Московским регионам, Крымом и другими российскими территориями.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Российские бойцы поразили объекты, производившие и хранившие крылатые ракеты.