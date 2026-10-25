Машинист поезда погиб при атаке ВСУ в Брянской области

При атаке украинского дрона-камикадзе в Брянской области погиб машинист поезда. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

По его словам, в Новозыбкове противник нанес целенаправленный удар по грузовому поезду, следующему по маршруту Брянск — Гомель. Корпус локомотива получил повреждения.

При ударе тяжелые ранения получил 44-летний машинист состава. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Ковальчук.

Ранее стало известно, что в Белгородской области три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ.