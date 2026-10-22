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    ВС России ударили по подстанциям ПС-330 «Новокиевская» и ПС-330 «Житомирская»

    ДСНС Украины
    Фото: ДСНС Украины

    Российские силы атаковали электроподстанции ПС-330 «Новокиевская» в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В результате удара поражены электроподстанция ПС-330 „Новокиевская“ в населенном пункте Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 „Житомирская“ в городе Житомире», — отметили в ведомстве.

    Также ВС России поразили два сухогруза, которые доставляли в порты «Одесса» и «Черноморск» грузы для украинской армии.

    Кроме того, ВС России ударили по энергетическим объектам на Украине, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

    Два дня назад российские войска с помощью беспилотников нанесли удар по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины.

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