ВС России ударили по подстанциям ПС-330 «Новокиевская» и ПС-330 «Житомирская»

Российские силы атаковали электроподстанции ПС-330 «Новокиевская» в Киевской области и ПС-330 «Житомирская» в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате удара поражены электроподстанция ПС-330 „Новокиевская“ в населенном пункте Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 „Житомирская“ в городе Житомире», — отметили в ведомстве.

Также ВС России поразили два сухогруза, которые доставляли в порты «Одесса» и «Черноморск» грузы для украинской армии.

Кроме того, ВС России ударили по энергетическим объектам на Украине, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

Два дня назад российские войска с помощью беспилотников нанесли удар по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины.