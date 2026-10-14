На Украине пожаловались на ужесточение доступа ВСУ к Starlink

Компания SpaceX в очередной раз ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ. Об этом сообщил экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко в телеграм-канале .

По его словам, сообщения об ограничении по использованию терминалов поступили от военных.

«Скорость, после которой связь начинает исчезать, — 60-70 километров в час», — отметил Стерненко.

Информацию подтвердил и внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов. Он рассказал, что SpaceX ввела ограничения еще ночью — и из-за этого сорвался ряд операций.

«Очевидно, что этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией», — подчеркнул специалист в сфере связи и беспилотных систем.

Ранее стало известно, что американская журналистка Сара Билс потребовала расследовать роль Starlink в атаке на Старобельск. По ее мнению, важно выяснить, что SpaceX знает об использовании своих технологий в подобных ситуациях.