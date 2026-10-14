360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    На Украине пожаловались на ужесточение доступа ВСУ к Starlink

    Стерненко: SpaceX вновь ужесточила ограничения доступа ВСУ к Starlink

    Ministry of Defense of Ukraine
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine

    Компания SpaceX в очередной раз ограничила скорость работы терминалов Starlink для ВСУ. Об этом сообщил экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко в телеграм-канале.

    По его словам, сообщения об ограничении по использованию терминалов поступили от военных.

    «Скорость, после которой связь начинает исчезать, — 60-70 километров в час», — отметил Стерненко.

    Информацию подтвердил и внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов. Он рассказал, что SpaceX ввела ограничения еще ночью — и из-за этого сорвался ряд операций.

    «Очевидно, что этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией», — подчеркнул специалист в сфере связи и беспилотных систем.

    Ранее стало известно, что американская журналистка Сара Билс потребовала расследовать роль Starlink в атаке на Старобельск. По ее мнению, важно выяснить, что SpaceX знает об использовании своих технологий в подобных ситуациях.

    Читайте также

    В МИД заявили о вмешательстве через Starlink в дела более 10 стран

    Захарова раскрыла назначение систем Starlink

    Причастность Илона Маска нашли в ударе ВСУ по общежитию Старобельска

    В МИД заявили о вмешательстве через Starlink в дела более 10 стран

    Захарова раскрыла назначение систем Starlink

    Причастность Илона Маска нашли в ударе ВСУ по общежитию Старобельска