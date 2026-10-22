Воробьев поблагодарил жителей за сплоченность на фоне атак БПЛА в Подмосковье

Жители Подмосковья сохраняют сплоченность на фоне регулярных атак беспилотников, а региональные власти совместно с военными работают над защитой населения и восстановлением поврежденного жилья. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».

Глава региона поблагодарил жителей за выдержку и взаимную поддержку в непростой ситуации, а также отметил работу сил противовоздушной обороны.

«Спасибо нашим военным. Мощная система ПВО нейтрализует абсолютное большинство из них (БПЛА - Прим. ред.», — отметил Андрей Воробьев.

Защиту обеспечивают Минобороны и добровольческие отряды, созданные при участии Московской области и столицы.

Для восстановления поврежденного жилья предусмотрены разные механизмы: многоквартирными домами занимается областной Фонд капитального ремонта, а владельцы пострадавших частных домов, коттеджей и участков в СНТ могут получить компенсации.

«Мы стараемся за этим очень внимательно следить, потому что сроки восстановления имеют принципиальное значение для людей, которые живут в МКД. Компенсация за жилье для восстановления дома — тоже очень важная и чувствительная для человека», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он добавил, что власти держат проведение работ под контролем, чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни. Сейчас ремонт проводят в 20 многоквартирных домах в 14 округах.

По словам губернатора, обращения жителей помогают определить, где поддержка нужна в первую очередь. Он назвал такой диалог с населением проявлением партнерства и взаимного уважения.