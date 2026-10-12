Жительница Алешек рассказала о жизни в заблокированном городе

Российские военные делились с жителями города Алешки в Херсонской области едой. Об этом рассказала ТАСС эвакуированная Светлана Попова.

В ее подъезде оставались семь человек, они нуждались в продуктах. Помогали жильцам российские военные.

«Они нас и подкармливали, и все для нас делали. Газ перекрыли — они нам баллончик газовый, печку, продукты: полмешка картошки, лука — нате, готовьте», — рассказала она.

Украинские военные заблокировали Алешки, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Используя беспилотники, они не дают вывозить тела и доставлять продовольствие. Жители могут покинуть город только пешком с риском для жизни.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что готов рассмотреть предложения Украины по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках. Но пока таковые не поступали.