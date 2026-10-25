Хранившая продукцию для ВСУ торговая сеть заявила об уничтожении складов

Торговая сеть «Эпицентр» сообщила о полном уничтожении своих объектов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети компании.

По данным организации, разрушения зафиксированы в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В компании назвали произошедшее тотальным уничтожением сети.

Ранее в Минобороны заявили о поражении логистического хаба «Эпицентр» в Харькове. По данным ведомства, на складах хранилась продукция военного назначения для ВСУ. Также российские бойцы нанесли удар по терминалу «Васищево», где украинская армия хранила военное имущество.

За несколько дней до этого ВС России атаковали «Эпицентр-К» в городе Ровно и сухогруз, доставлявший в порт «Черноморск» грузы для ВСУ.

Кроме того, военные ударили по складскому комплексу хранения беспилотников в Полтаве и электроподстанцию ПС-330 «Нивки» в Киеве.