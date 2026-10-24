В Омске беспилотник ВСУ атаковал логистический центр Ozon

В Омске под атаку беспилотника попал логистический центр Ozon. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

По данным компании, всех работников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал. После атаки возник пожар, сейчас на месте работают экстренные службы.

Товары из этого центра временно скрыли с витрины. Компания отменит заказы, которые не сможет доставить с других объектов. Поставки продавцов на этот склад временно не принимаются, а те, что уже были в пути, перенаправляют на другие объекты.

«Логистические маршруты с пострадавшего комплекса также перераспределяются между другими логистическими центрами», — добавили в компании.

Случившееся подтвердил и губернатор региона Виталий Хоценко.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал Украине задуматься о последствиях ударов по маркетплейсам.