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    Дроноводы «Запада» сожгли британский Mastiff на Краснолиманском направлении

    МО: дроноводы «Запада» поразили Mastiff с солдатами ВСУ под Красным Лиманом

    Фото: РИА «Новости»

    Расчет ударных FPV-дронов взвода беспилотных систем штурмового отряда 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил британский бронеавтомобиль Mastiff с боевиками ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы дроноводов «Запада». Украинские неонацисты попытались перебросить бронемашину для усиления своих подразделений. Дроноводы «Запада» выявили движение Mastiff в ходе воздушной разведки.

    «Противник рассчитывал скрытно провести ротацию и перекинуть штурмовые подразделения на один из участков. Операторы беспилотников своевременно обнаружили цель и передали координаты для нанесения удара», — уточнили в Минобороны.

    Российские военные поразили британскую бронемашину, несмотря на ее мощное бронирование. Уничтожение Mastiff лишило боевиков ВСУ возможности скрытно маневрировать силами, подтвердив высокую эффективность расчетов БПЛА Западной группировки.

    Ранее артиллеристы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.

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