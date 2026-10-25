В Кремле назвали «пристрелочной» встречу по Украине

Предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по тематике Украине станет «пристрелочной». Об этом «Вестям» рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, по украинскому вопросу контакты не совершались уже давно.

«За первую встречу мало что решишь, она будет носить такой пристрелочный характер», — отметил представитель Кремля.

Ушаков добавил, что после саммита в Анкоридже складывалось впечатление, что США склонят Украину к урегулированию кризиса. Однако над мирным соглашением еще предстоит работать, заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что запланированные переговоры в Абу-Даби состоятся в трехстороннем формате. Он напоминал, что Владимир Путин обозначал их тему: вопросы безопасности для двух стран после выхода на мирное урегулирование.