Два человека пострадали при атаке БПЛА на Москву

Собянин: в ТиНАО в результате атаки БПЛА пострадали два человека

В Троицком административном округе города Москвы при атаке БПЛА пострадали два человека в районе Вороново. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в «Максе» .

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», — уточнил он.

Собянин добавил, что в период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили большую часть БПЛА на дальних рубежах.

По его словам, российские военные сбили 163 беспилотника на подлете к столице. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.