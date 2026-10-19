«Злой близнец» Starlink: что такое Starshield и почему американцы не хотят им делиться

После масштабного сбоя и замедления Starlink украинцы потребовали у Запада другую систему связи, которую используют американские военные. США пока отговариваются, что обсуждают предложение. Что такое вожделенный Украиной Starshield и есть ли у него аналог в России, выяснял 360.ru.

Что такое Starshield Украина, по доброй традиции, не попросила, а прямо-таки потребовала у США предоставить ей Starshield, или «Звездный щит», для ударов вглубь России. Речь идет о специальной военной версии спутникового интернета Starlink, также разработанной компанией SpaceX Илона Маска. Однако создавали ее исключительно для Пентагона и разведывательных служб США. По сути, Starshield — «злой близнец» Starlink, защищенная глобальная связь для военных. Спутники системы летают на низкой околоземной орбите, за счет чего задержка сигнала минимальна, а качество снимков Земли невероятно четкое: как раз то, что нужно для шпионажа по всему миру. Если созвездие Starlink на орбите насчитывает более 11 тысяч аппаратов, то у Starshield их меньше, но архитектура последнего сложнее и более защищена. Налажена лазерная межспутниковая связь. Система ведет оптическую и радиоразведку, отслеживает цели и заранее предупреждает о ракетных запусках, обрабатывает и передает зашифрованные данные.

Фото: Chatgpt & 360.ru

Почему США не хотят передавать Украине Starshield Пока американские партнеры украинцам отказали. Глава Госдепартамента США Марко Рубио отметил, что Starlink — коммерческий продукт, а Starshield — оборонный. Чиновник также заверил, что Украина пользуется только коммерческой версией, однако сейчас идет обсуждение, стоит ли предоставить ей военный образец системы. При этом еще на прошлой неделе на Украине появились проблемы с сервисом SрасеХ: связь начала пропадать, а затем возобновилась, но сильно замедлилась. Власти США неоднократно отрицали, что вводили ограничения на работу спутникового интернета для украинских военных. Тем не менее сразу несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на свои источники в Белом доме, что решение об ограничении скорости устройств со спутниковым интернетом принимала администрация США. Рубио назвал публикации не соответствующими действительности.

Фото: Марко Рубио и Дональд Трамп, 2025 год / Публичное достояние

Аналог Starshield в России Маск уже ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что система Starshield разработана для Министерства обороны и госструктур США. Если они принимают решение, допустим, ограничить ее действие или закрыть, то это уже государственное дело, отметил в разговоре с 360.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

И замены по факту нет. Есть что-то такое в Европе, но возможностей, как раньше, позиционирования, сопровождения ракет — особенно часто они раньше сопровождали Javelin, беспилотники на больших скоростях, — сейчас нет. Василий Дандыкин

Военный эксперт пояснил, что дальние и особенно средние аппараты, такие как американский барражирующий боеприпас Hornet, выходят на конечную точку на скорости 300 километров и больше, а ограничение — 160. Поэтому они теряют связь и, соответственно, их легче ликвидировать.

Интересно Военные Великобритании применяют решения на базе Starshield с 2024 года. В сентябре 2026-го на вооружении у британцев было уже около тысячи специализированных терминалов.

Собственные системы типа Starshield есть не только у США, но и у Китая. Россия обладает низкоорбитальной спутниковой системой связи и широкополосного доступа в интернет «Рассвет». По словам военного эксперта, она позволяет повысить точность ударов ракет и беспилотников на всю глубину территории Украины. Неслучайно Зеленский требовал ее нейтрализовать. «„Рассвет“ развивается, будут выводиться новые спутники. Система работает на более высоких орбитах, нежели Starlink. На 300–400 километров повыше. Каждый вывод таких спутников позволяет лучше контролировать территорию киевского режима», — рассказал Дандыкин.

Фото: Терминал Starlink, 2025 год. Таисия Воронцова / РИА «Новости»

Передача Украине Starshield усложнит работу российских войск в зоне СВО, особенно операторов БПЛА, но не более того, отметил Дандыкин. При этом специалисты уже сейчас находят подходы к американской системе, развиваются средства радиоэлектронной борьбы и другая техника для поражения беспилотников. Американцы наверняка хорошо это понимают. Едва ли украинцы получат Starshield, во всяком случае, до выборов, отметил военный эксперт. К тому же Зеленский в последнее время конфликтует с президентом США Дональдом Трампом. Американцы четко сказали, что хотели бы, чтобы на Украине прошли выборы и появился новый лидер страны. Однако пока украинские власти на это не соглашаются.