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    Маск заявил о нарушении ВСУ условий применения Starlink

    Маск: ВСУ использовали Starlink для убийства людей дронами, но лазейка прикрыта

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские военные нарушили условия использования услуг Starlink, которая является гражданской коммерческой системой и не предназначена для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х.

    «Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», — заявил бизнесмен.

    Маск уточнил, что Starshield — это другая система, контролируемая правительством США. По его словам, американские власти решат, что с ней делать.

    Предприниматель отметил, что Starlink остается критически важной для обороны Украины, так как это единственная система, которую нельзя заглушить или уничтожить. Во всяком случае, в настоящее время.

    Маск добавил, что при отключении Starlink передовая линия Украины рухнет немедленно, причем это даже не угроза, а лишь констатация факта. Фактически компания SpaceX сделала намного больше для защиты Украины, чем любая частная компания на Земле.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский пожелал Маску отправиться на Марс, отреагировав на ограничения работы Starlink на Украине.

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