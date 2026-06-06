Глобальные перемены и колоссальные возможности. О чем говорил Путин на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он затронул множество острых тем, среди которых развитие российской экономики в условиях санкций, помощь регионам и бизнесу, изменение глобального миропорядка и роль России в нем. Главные темы и тезисы выступления — в материале 360.ru.

Готовность России к сотрудничеству

В этом году форум проходит под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Именно о важности построения диалога Путин заговорил в первую очередь. Он отметил, что привлекательность ПМЭФ заключается как раз в возможности свободного диалога по вопросам, интересующим как предпринимателей, так и целые отрасли и даже государства. «Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки — и есть гармоничный путь развития, возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир», — подчеркнул российский лидер.

Фото: РИА «Новости»

Мировая турбулентность как точка роста

В мире происходит крупнейшая за последние десятилетия структурная трансформация. Меняется парадигма глобального развития, указал Путин. По его мнению, прежняя модель представляла собой специально созданную систему зависимости и выкачивания ресурсов. Она строилась вокруг ограниченного количества финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. «Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих национальных интересах», — пояснил Путин.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас большинство стран увидели эти риски и начали развивать собственные технологические решения, маршруты поставок, институты. Модель глобального развития становится более сложной и многополярной. Структура роста меняется в пользу новых центров развития стран Глобального Юга. В странах, которые раньше находились на периферии глобальной экономики, начинается рост. В них увеличивается численность населения, развиваются внутренний рынок и промышленность, строятся города, дороги, формируется средний класс. Мир становится справедливее, подчеркнул Путин. Россия использует глобальные перемены как трамплин. Она не замыкается, а укрепляет суверенитет и расширяет круг партнеров.

Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, и чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично.

Уже со следующего года страна должна вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Перед правительством поставили соответствующую задачу. «Сделать это можно только при одном условии: увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл», — подчеркнул Путин. Он добавил, что в 2021–2024 годы прирост инвестиций в страну составил почти 38% в реальном выражении, однако в 2025-м наблюдалось снижение. Текущую экономическую динамику президент охарактеризовал как сдержанную.

Какой суверенитет нужен России

Суверенитет страны определяют люди, их знания и квалификация, умение осваивать передовые технологии и создавать прорывные товары и услуги, уверен Путин. Для государств с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой важно иметь собственную технологическую базу. Перед крупными государствами стоит выбор: разрабатывать свои платформенные и технологические решения или использовать чужие и превратиться в «цифровую периферию».

Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.

Путин подчеркнул, что суверенная экономика опирается на использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса и автоматизируют многие процессы, помогая увеличить произвеодительность труда.

Фото: РИА «Новости»

Он указал на то, что электронная коммерция в России растет примерно на 30% в год и страна находится среди лидеров по этому показателю. По мнению Путина, это свидетельствует о качестве и выгодности российских платформенных решений. Они становятся настоящим драйвером развития экономик партнеров.

Через российские платформы бизнес получает доступ примерно к 500 миллионам потенциальных клиентов по всему миру. Путин призвал наращивать темп платформизации в разных отраслях, в том числе с внедрением искусственного интеллекта. Он попросил кабмин подготовить национальную стратегию развития автономных систем и цифровых платформ.

Помощь регионам

Продолжая тему суверенитета России, Путин отметил, что он определяется не только «силой столицы», но и уровнем развития регионов. «Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду. <…> Будем и дальше оказывать финансовую поддержку регионам, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов», — пообещал президент. Он сообщил, что за последние четыре года через этот инструмент регионы получили свыше триллиона рублей. До 2030 года планируется направить еще 750 миллиардов. Кроме того, государство активно списывает задолженности регионов по бюджетным кредитам, и субъекты могут направить освободившиеся средства на проекты развития. «Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места», — добавил Путин.

Снижение инфляции и рост зарплат

По словам президента, инфляция в России уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, в 2026 году она приблизится к 5,2%. Динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности тоже положительная. Промпроизводство выросло на 1,9%, розничный товарооборот — на 6,5%, ВВП в апреле увеличился на 1,3%. «Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут все последние годы, и мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено», — отметил российский лидер.

Фото: РИА «Новости»

Он заявил также, что в России наблюдается один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран — около 2,2% экономически активного населения. Для сравнения: в Японии — 2,5%, в США — 4,2%, в еврозоне — 5,9%.

Уровень зарплат россиян в реальном выражении (за вычетом инфляции) за пять лет увеличился более чем на 30%. Путин назвал темпы роста высокими.

Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане, [будет обладать] сильными специалистами, уверенными в своей карьере, в своем будущем.

Президент также информировал о грядущих поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепят инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников. Ученический договор адаптируют под современные условия. Планируется, что это поможет молодым людям на старте карьеры. «Прошу правительство и Государственную думу ускорить принятие [поправок]», — добавил Путин.

По кому ударили антироссийские санкции

По информации главы государства, европейские страны после введения санкций потеряли, по предварительным данным, от 1,5 до 2,5 триллиона евро. Таким образом, ограничения больше навредили им самим. Путин добавил, что блокировка и воровство российских международных резервов необратимо повлияли на позиции доллара и евро. «Все страны <…> без исключения, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре», — указал он. По словам Путина, пустив в ход санкции, Запад фактически выключил механизм Всемирной торговой организации (ВТО). Универсальные правила торговли, внедряемые в рамках ВТО, стали «обременяющими и неинтересными», как только западные страны начали проигрывать в конкурентной борьбе. В результате доверие к организации оказалось подорвано.

Подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов — высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции — 146, у Италии — 137, у Франции — 115, у Бельгии — 108%. А у России, кстати, — 16,4%, но плавающая такая цифра немножко.

Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году составил 3,1% ВВП, в России — 2,6%. Все это чревато всплеском инфляции для западных валют, предупредил Путин. По его мнению, недальновидная политика европейской бюрократии и агрессивная риторика Запада ведут к утрате экономических позиций Европы.

Фото: РИА «Новости»

Роль БРИКС в мировой экономике

Путин отдельно остановился на теме экономического роста стран БРИКС. По его словам, за последние пять лет они обеспечили почти половину прироста мирового ВВП (вклад «Большой семерки» — всего 18%). Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности достигла примерно 40%. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами выросла более чем в два раза. Страны ощутимо нарастили высокотехнологичный экспорт — он превышает треть глобальных поставок. По прогнозу российского лидера, темпы экономического роста в странах БРИКС и в дальнейшем будут выше, чем в странах «Большой семерки». «Бизнесу интересней там, где более динамичное развитие, где есть перспективы для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы, также будет смещаться. Он уже смещается», — заметил Путин.

Поддержка предпринимателей

Президент России напомнил, что с 2026 года в стране понизили порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Он составил 20 миллионов рублей. Предполагалось, что в 2027 году он снизится до 15 миллионов, а далее — до 10 миллионов.

Фото: РИА «Новости»

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки <…> и зафиксировать его на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше», — заявил Путин. Он также предложил продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. В диалоге будут участвовать представители деловых сообществ.

Западные беспилотники на Украине и хамское письмо Зеленского

Путин не мог не затронуть тему СВО. Он констатировал, что Украина получает беспилотники в основном от западных стран, однако на отдельных участках российская армия сохраняет преимущество по дронам. Путин указал на необходимость укреплять российскую систему ПВО. Глава государства отметил, что послание президента Украины Владимира Зеленского с предложением обсудить завершение конфликта содержало «элементы хамства». «Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что второе», — рассудил Путин. Он также обратился к российским бойцам на передовой: «Вся страна смотрит и надеется на вас. Работайте, братья».