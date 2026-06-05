Путин на ПМЭФ рассказал о переезде ряда крупных компаний из Москвы в регионы

Ряд крупных российских компаний переедут из Москвы в регионы. В их числе РЖД и другие компании, работающие в сфере железнодорожного строительства. О готовящемся переезде рассказал российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

По словам президента, переезд корпораций необходим, чтобы дать толчок к развитию субъектов РФ. В качестве позитивного примера он привел передислокацию компании «Русгидро» и «Банк ПСБ».

«Принято соответствующее решение в Объединенной двигателестроительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства», — отметил Путин.

На пленарке ПМЭФ глава государства объявил о запуске нового инвестиционного цикла в 2027 году. По его словам, это способствует возвращению экономики к устойчивому росту. В работе по стабилизации важно соблюдать баланс с опорой на внутренний спрос и снижение инфляции.

Объем инвестиций будет характеризовать качество работы властей в экономической области.