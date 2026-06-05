Российский лидер на ПМЭФ рассказал об инфляции в стране

Путин сообщил, что инфляция в России в 2026 году приблизится к 5,2%

Инфляция в России в текущем году приблизится к 5,2%. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ рассказал российский президент Владимир Путин.

«Инфляция в РФ, по прогнозам, в 2026 году приблизится к 5,2%», — озвучил прогноз Путин.

Глава государства отметил, что на заседании зал заполнен, на ПМЭФ в этом году прибыли делегации из более чем 130 стран. Он подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу с теми, кто заинтересован в работе с ней.

В своем выступлении Путин рассказал, что госдолг России составляет 16,4% ВВП — это значительно ниже, чем в европейских странах. Госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели в Греции, Италии и Франции, они превышают 100%, отметил Путин.

Также российский лидер сообщил, что уровень зарплат граждан РФ в реальном выражении за последние пять лет вырос более чем на 30%.