Путин на ПМЭФ указал на нежелание Запада следовать правилам торговли

Западные страны перестали следовать правилам торговли, когда начали проигрывать в конкурентной борьбе. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад продвигал идею Всемирной торговой организации, пока для него это было выгодно.

«А когда начал проигрывать в конкурентной борьбе, универсальные правила торговли, которые внедряли в рамках ВТО, стали обременяющими и неинтересными», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что Запад самостоятельно выключил механизм ВТО, когда пустил в ход санкции, и тем самым подорвал к организации доверие. По словам Путина, если этот институт должным образом больше не работает, то у государств и бизнеса нашлось другое решение в виде многосторонних торговых соглашений.

Ранее российский лидер перечислил предлоги Запада для воровства активов других стран.